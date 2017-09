Polícia Federal investiga crimes envolvendo servidor da Caixa Econômica

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira (12) um mandado de busca e apreensão em apuração de crimes contra a Caixa Econômica Federal em Tatuquara, Curitiba, nos dias 3 e 9 de maio de 2016. Durante a busca, de acordo com a PF, foi localizada uma arma de fogo irregular, e o proprietário foi preso em flagrante.

Investigações realizadas pela Polícia Federal, com o auxílio da Caixa Econômica, apontam que um servidor da agência bancária teria repassado informações do momento adequado para entrada de suspeitos na agência.

A PF informa que, em uma das vezes, no dia 3 de maio do ano passado, os suspeitos tentaram o roubo mas desistiram ao serem percebidos por vigilantes. Na segunda, no dia 9, arremessaram uma marreta contra a vidraça da agência e entraram, roubando cerca de R$ 208 mil reais.

O preso foi conduzido para a Superintendência da Polícia Federal no bairro Santa Cândida, em Curitiba. Se condenado, ele pode ficar até 15 anos preso.