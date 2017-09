Ministério do Turismo divulga lista de selecionados para cursos no Reino Unido

O Ministério do Turismo divulgou hoje (12) o resultado preliminar do Programa de Qualificação Internacional, com os 104 selecionados para participar de cursos de aperfeiçoamento em turismo em grandes instituições de ensino superior do Reino Unido, com bolsa integral.

Os selecionados precisam comprovar a nota superior a 600 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e proficiência em língua inglesa, além de terem cursado, no mínimo, 20% e, no máximo, 80% da formação superior atual.

A seleção é para o ano que vem e o programa terá duração de 11 semanas de aulas teóricas e práticas, em uma parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a Association of Colleges (AoC) do Reino Unido.

Os selecionados são estudantes matriculados em cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo de instituições de ensino superior públicas e privadas. Para o ministro do Turismo, Marx Beltrão, o programa é uma forma de qualificar futuros profissionais do setor e aumentar as chances de inserção no mercado. “Esses jovens vão trazer a experiência do Reino Unido e aqui dividi-la com colegas, para que a gente tenha uma mão de obra cada vez mais qualificada e em condições de atender turistas no país.”

Veja aqui a lista de selecionados do Programa de Qualificação Internacional do Ministério do Turismo.