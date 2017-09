'Le Figaro': Joesley pode ter dissimulado informações para se livrar da justiça

Matéria publicada nesta segunda-feira (11) pelo jornal francês Le Figaro fala sobre a prisão preventiva do empresário Joesley Batista, um dos donos da multinacional JBS, que acusou o presidente Michel Temer de corrupção.

Segundo a reportagem o Supremo Tribunal Federal ordenou no domingo (10) a prisão do magnata do setor agroalimentar Joesley Batista, ligado ao escândalo de corrupção que atinge o presidente Michel Temer.

O diário explica que o empresário, que se entregou à Justiça, é acusado de ter dissimulado informações para se livrar da justiça.

O texto lembra que Joesley gravou uma conversa com o presidente Temer, onde era discutido o pagamento de propina a um ex-deputado que se encontra preso desde meados de 2016, finaliza.

>> Le Figaro