Funaro denuncia tentativa de invasão em sua residência

O operador e delator Lúcio Bolonha Funaro denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que sua casa, no bairro Jardins, em São Paulo, foi invadida nesse domingo (10). No documento, ele conta que a residência fica ao lado de uma casa do empresário Joesley Batista.

A defesa de Funaro solicitou uma apuração da Polícia Federal para verificar se a invasão tem relação com as informações prestadas por ele na delação que implica o presidente Michel Temer e políticos do PMDB, além do próprio dono da JBS.

Moram na casa a esposa de Funaro e uma filha. Três homens foram flagrados por câmeras de segurança invadindo os limites da residência. Ao perceberem que havia movimentação no interior do imóvel, os invasores recuaram.