Ministério espera ampliar fluxo de turistas chineses com novas regras para visto

A China e o Brasil assinaram um acordo para a facilitação de vistos para cidadãos dos dois países. A partir do dia 1º de outubro, o visto de turista passa a valer por cinco anos, com múltiplas entradas, com período de estada de 90 dias, renováveis por até outros 90 dias, a cada 12 meses.

De acordo com o Ministério do Turismo, o acordo deve impulsionar o governo brasileiro a atingir a meta de atrair 12 milhões de turistas do exterior até 2022, prevista no plano Brasil Mais Turismo.

Em 2016, mais de 130 milhões de chineses viajaram pelo mundo, sendo que pouco mais de 50 mil vieram ao Brasil.

De acordo com o Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o primeiro país do mundo em atrativos naturais, o oitavo em recursos culturais, mas não recebe o número de turistas compatível com este potencial.

Além de facilitar a entrada dos chineses no Brasil, o Ministério do Turismo também credenciou 316 agências brasileiras, que estão aptas a receber turistas chineses no país em 2017. O cadastro é obrigatório na legislação nacional e também segue determinação do governo chinês.