'El País': Classe política está agonizando

O jornal espanhol El País traz em sua edição desta segunda-feira (11) um texto de Juan Arias, onde ele analisa o cenário político atual do Brasil. Ele diz que as nações mais ricas e humanas consideram seus governantes menos importantes que seus países e o Brasil também é, mas fica estagnado no “Lula sim” ou “Lula não”.

"Se ficar preso à disputa política e às redes de corrupção, o país corre o risco de atrasar a mudança que a sociedade está pedindo", acrescenta o autor.

Já são poucos os analistas que confiam que o Brasil possa voltar a ser presidido por Lula e seu partido, que foi uma peça importante da história recente, afirma Arias em seu texto.

Juan destaca que o Brasil está saindo ferido e desconcertado, de um período de incerteza política e de medos de voltar ao pior de seu passado.

"Pode ser que sejam feridas que deixem marcas difíceis de curar ou talvez", como escreveu em uma nota no Facebook Carla Jiménez, podem ser “os problemas de crescimento da democracia”.

Para Arias, nessa gangorra entre pessimismo e otimismo, ele também prefere pensar como Carla que acredita que o Brasil poderá sair mais maduro desta tormenta, com instituições saneadas e fortalecidas, e sem que a democracia tenha sofrido perdas irreparáveis.

"Não será uma mudança fácil, mas nada novo nasce sem dor", diz o texto de Juan Arias para El País

"Se a etapa histórica do lulismo deu seus frutos e representou um momento importante para o progresso do país, o pós-Lula não tem por que ser um passo atrás na consolidação do processo democrático de um país chave no continente", defende Juan.

Ele aponta que os pessimistas podem ver no pós-Lula e pós-PT uma derrota da democracia e das conquistas sociais, no entanto, se já sabemos como foi o passado, com suas luzes e sombras, o futuro, que começará com as eleições de 2018, ainda está aberto e todos os caminhos são possíveis.

Juan afirma em seu artigo: "A responsabilidade, neste momento, já não está nas mãos de uma classe política, de esquerda ou de direita, que parece despida de sua dignidade, maculada pelo descaramento das malas de dinheiro da corrupção de Geddel Vieira de Lima, aliado do presidente Michel Temer, e pela gravidade dos “pactos de sangue” como o selado, ao que parece, entre Lula e o capital para se perpetuar no poder. Essa classe política está agonizando e seu destino estará dentro de um ano nas mãos da sociedade que poderá expressar nas urnas seu poder democrático de mudar as coisas".

Dessa vez, graças sobretudo às redes sociais e à liberdade de expressão dos meios de comunicação que nenhum governo, nem os corruptos, eliminou, a sociedade, até a menos ilustrada, conhece muito bem o resultado da política de corrupção e do enriquecimento fácil. Esta é a hora da verdade. É a hora de um verdadeiro pacto, não de caráter mafioso com o velho, mas de compromisso com a ética e a democracia.

Não será uma mudança fácil, mas nada novo nasce sem dor. Não há na História humana uma única criança que nasça rindo. Nascem todas com medo do novo.

Os pactos de sangue da história da política levam, em sua ambiguidade, à impossibilidade de que apareça sangue novo e renovador. São a gangrena dos processos de liberdade.

Os brasileiros, nas próximas eleições presidenciais, deverão fazer um pacto de esperança para encontrar novos caminhos para demonstrar ao mundo que foram mais fortes que a corrupção e a falta de ética de seus políticos.

É isso, aliás, o que esperam, fora do Brasil, aqueles que gostam e invejam este país, mescla de sabores e culturas, alegre caleidoscópio de felicidade, finaliza Arias.

>> El País