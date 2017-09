Os delatores da JBS, Joesley Batista e Ricardo Saud, se entregaram no início da tarde deste domingo (10) à Polícia Federal em São Paulo. Os dois tiveram uma ordem de prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Os dois chegaram com carros particulares à sede da Superintendência da PF na capital paulista.