Desenvolve SP financia obras de infraestrutura em Botucatu

A Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP) já desembolsou mais de R$ 12 milhões para obras de infraestrutura na cidade de Botucatu que impactarão na qualidade de vida dos moradores. Os recursos, contratados por meio de financiamentos pela prefeitura municipal, são destinados à reforma do Mercado Municipal “Progresso Garcia” e à construção de uma ciclovia de 8 km, além do recapeamento de ruas e avenidas.

De acordo com o presidente da Desenvolve SP, Milton Luiz de Melo Santos, uma alternativa eficaz para garantir o bem-estar da população é o financiamento de longo prazo oferecido pela instituição. “Com parcelas que cabem no orçamento, os gestores municipais não comprometem as despesas correntes e outros investimentos do município”, explica.

Modernização

Para oferecer uma melhor estrutura aos comerciantes e à população, a prefeitura de Botucatu investe R$ 2 milhões para realizar uma grande reforma e estrutural no prédio do Mercado Municipal “Progresso Garcia”. A intervenção inclui a modernização dos espaços comuns, a ampliação dos boxes e a criação da praça central de alimentação. Todas as características arquitetônicas do edifício, que é de 1962, foram preservadas.

Os aperfeiçoamentos incluem a reforma dos banheiros, a instalação de elevadores para garantir acessibilidade, obras no estacionamento e a criação de um novo mezanino com salão aberto, que permite ao espaço receber eventos artísticos e culturais.

CicloviaO investimento de R$ 4,3 milhões foi destinado à construção da Ciclovia Municipal “Pedro Luís Malheiro Sansão – Pedrinho Sansão”. Ao todo, serão 8 km de vias expressas para bicicletas. Com a primeira etapa concluída, a ciclovia já tem 1,5 km de extensão e acompanha a Avenida Universitária. Com a obra, estudantes e trabalhadores estão mais seguros para pedalar na região.

O projeto tem o objetivo de compor um grande parque linear com opções de lazer para a comunidade do município. O destaque do primeiro trecho da ciclovia é para a iluminação, que conta com 106 postes com lâmpadas de super LED, mais econômicas e duráveis. Cada uma delas tem 44 watts de potência, baixíssimo consumo, e vida útil 50 mil horas.

A administração municipal também investirá R$ 8,6 milhões na recuperação do asfalto de ruas e avenidas de Botucatu, com melhorias no trânsito e mais segurança para os motoristas e pedestres em diversos bairros. Até o momento, a Desenvolve SP já liberou R$ 5,8 milhões do montante contratado.

Desenvolvimento

Desde 2009, a Desenvolve SP já financiou mais de R$ 477 milhões para 73 prefeituras paulistas. Os investimentos estão ligados às seguintes áreas: sustentabilidade ambiental; infraestrutura de arenas multiuso; adequação e construção de distritos industriais; construção de centros agropecuários de distribuição e abastecimento; obras de pavimentação urbana e de estradas vicinais e a projetos de modernização da administração municipal.

Além de municípios, a instituição financia principalmente o crescimento planejado das pequenas e médias empresas de São Paulo. A Agência de Desenvolvimento Paulista superou a marca de R$ 2 bilhões em financiamentos para mais de 1.800 empresas em 276 cidades.