Temer grava vídeo e reúne aliados em almoço no Jaburu

O presidente Michel Temer divulgou, no início da noite de sexta-feira (8), um vídeo nas redes sociais no qual aproveita para tentar contabilizar alguma possível retomada da economia brasileira. Aliados políticos afirmam que, com a confusão entre o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em relação à delação da JBS, o presidente não quis perder a oportunidade de se mostrar confiante.

De acordo com Temer, na China, de onde retornou na semana passada, ele ouviu elogios dos presidentes russo e chinês quanto à melhora na economia do Brasil. Já para o presidente brasileiro, a semana repleta de boas novas.

“A inflação está em 2,46%, o menor índice desde 1999. A Bolsa foi a 72 mil pontos. Houve a redução dos juros Selic, de 14,25% do início do governo para 8,25%. O Congresso aprovou a Taxa do BNDES de Longo Prazo. A produção de veículos subiu para 45% em agosto, comprando com o mesmo mês do ano passado”, foram alguns dos pontos abordados por Michel Temer.

Presidente Temer divulgou vídeo onde diz que foi uma semana de boas notícias para o Brasil

Na opinião do presidente, sua administração está “corrigindo os erros das administrações anteriores”. Temer pediu equilíbrio e afirmou que o momento requer serenidade, o que seria sinônimo de maturidade. “É tudo o que o momento pede e o país precisa. Mãos à obra, Brasil”, finalizou.

Articulação da base

Para tentar manter a pose, o presidente Michel Temer aproveitou o fim de semana para reunir, em almoço no Palácio do Jaburu, neste sábado (9), ministros e aliados. Oficialmente, tratou-se de um encontro de confraternização. No entanto, políticos contaram que houve conversas sobre o pedido de prisão do empresário Joesley Batista; a prisão do ex-ministro da Secretaria de Governo Geddel Vieira Lima (PMDB-BA); e a denúncia da cúpula do PMDB do Senado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Entre os convidados estavam os ministros Moreira Franco (ministro-chefe da Secretaria-Geral), Henrique Meirelles (Fazenda), Torquato Jardim (Justiça), Antonio Imbassahy (ministro-chefe da Secretaria de Governo) e os presidentes do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ). A presença de Meirelles indicou que as reformas econômicas, como a Previdência, também foram destacadas no encontro.