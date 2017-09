Em almoço, Temer reúne ministros e aliados para discutir momento político

O presidente Michel Temer recebe ministros e aliados para um almoço na residência oficial do Palácio do Jaburu. O intuito do encontro é discutir temas como reformas em tramitação no Congresso e o momento econômico vivido pelo país.

Participam do almoço o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Justiça, Torquato Jardim, da Secretaria Geral, Moreira Franco, da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, da Integração Nacional, Helder Barbalho, e o deputado Heráclito Fortes (PSB-PI).

O encontro, segundo a assessoria do Planalto, é uma espécie de confraternização e de retribuição pelo almoço oferecido ao presidente Temer, na última quinta-feira (7), pelo deputado Rodrigo Maia.