'The Economist': Exército brasileiro está se tornando de fato uma força policial 

Artigo publicado nesta segunda-feira (10) pela revista britânica The Economist fala sobre as novas funções das Forças Armadas do Brasil.

O texto lembra que a última vez que uma grande cidade brasileira foi atacada foi em 1711, quando um corsário francês capturou brevemente o Rio de Janeiro. O relatório oficial de defesa do país afirma que "no momento, o Brasil não tem inimigos".

The Economist aponta que no entanto, o Brasil mantém o 15º maior exército permanente do mundo e gasta mais em defesa do que Israel.

De acordo com The Economist uma das tarefas centrais das forças armadas é o policiamento de uma faixa de 150 km (93 milhas) ao lado da fronteira terrestre de 16,8 mil quilômetros do país. As bandas criminosas internacionais têm sido atraídas pela fronteira porosa, acrescenta.

O exército também é responsável por "operações de lei e ordem", e as tropas são uma visão comum durante grandes eventos, como eleições ou durante as Olimpíadas de 2016, destaca o noticiário.

No entanto, o mandato do exército se expandiu para o trabalho policial mundano, analisa The Economist. Décadas de gastos excessivos e uma longa recessão drenaram a maioria dos cofres dos estados brasileiros. Embora apenas 20% de seus pedidos de soldados para assistência de emergência sejam aprovados, esse trabalho compõe uma parcela crescente da carga de trabalho do exército. Durante o ano passado, os soldados passaram quase 100 dias patrulhando as ruas da cidade, o dobro do número dos nove anos anteriores combinados, conclui The Economist.