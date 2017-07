Temer quer votação de denúncia antes do recesso, mas Maia não dá garantias

A pauta do encontro entre Michel Temer e o presidente da Câmara Rodrigo Maia neste domingo (9) teria sido a possibilidade ou não da votação da denúncia contra ele na Câmara ocorrer antes do recesso parlamentar. Temer quer que o assunto seja encerrado logo, mas Maia não deu garantias de que isto vá ocorrer.

Maia teria dito, de acordo com a Folha, que a data da decisão final sobre a denúncia no plenário dependerá da tramitação do tema na CCJ

O recesso parlamentar começa no dia 18 de julho e, da forma como está estabelecido o cronograma, existe a possibilidade do processo ser concluído apenas em agosto, no retorno dos parlamentares.

Michel Temer convocou alguns líderes da base aliada para uma reunião na noite deste domingo (9) no Palácio da Alvorada, para debater a votação na Câmara da denúncia contra ele. De manhã, se reuniu com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, no Palácio do Jaburu, por cerca de uma hora e meia.

Temer teve reunião com Rodrigo Maia neste domingo

>> Alckmin diz que não há 'razão' para ficar no governo após aprovação de reformas

>> Cunha vai sustentar que Temer chefiava 'organização'

>> Meirelles diz que Temer 'continua' e que 'equipe econômica está junto'

>> Temer 'está com a faca nos dentes e vamos vencer', diz deputado

>> Articulação para suceder Temer é "pura especulação", garante Rodrigo Maia

>> Em nova gafe, Temer diz que governo faz 'voltar o desemprego'

>> Cunha Lima: "Em 15 dias, país terá novo presidente"

>> 'Não poderia haver ocasião mais inoportuna', diz Aloysio sobre ataques a Temer