Secretaria de Segurança rebate suspeitas do MP sobre monitoramento de Rocha Loures

A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) rebateu as suspeitas de que o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures não estaria sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, instalada em Goiás. Segundo a secretaria, o monitoramento “está sendo feito via satélite”, assim como é feito com qualquer outro preso.

O comunicado da Secretaria de Segurança destaca também que o aparelho foi solicitado pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), financiador de grande parte das tornozeleiras do estado, tendo o direito de requisitar o equipamento, uma vez que o MP-GO também havia questionado se Rocha Loures não teria sido privilegiado por receber o equipamento.

Rocha Loures não estaria sendo monitorado por tornozeleira

A possibilidade de que o ex-deputado não está sendo monitorado foi levantada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). Na última sexta-feira (7), o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) havia comunicado à Procuradoria Geral da República (PGR) uma suspeita de privilégio na cessão de tornozeleira eletrônica a Rocha Loures.

No documento, o promotor Fernando Krebs dizia suspeitar “que Rodrigo Santos da Rocha Loures não esteja sendo monitorado e se está, tal monitoramento é ilegal, porque não foi previsto contratualmente”.

Para embasar seu pedido, Krebs afirma que não entende como um preso pode ser monitorado por Goiás se está em outro unidade da federação, no caso, o Distrito Federal. "Imaginemos, por exemplo, um indivíduo que está, estaria sendo monitorado no Amazonas, em outro Estado, ele não está sendo monitorado, está só com uma tornozeleira eletrônica", afirma.

A tornozeleira eletrônica usada por Loures foi cedida pela Segurança Pública de Goiás no último dia 1º de julho. O ex-deputado estava preso desde o dia 3 de junho, quando foi flagrado pela PF recebendo uma mala, em São Paulo, com R$ 500 mil que, segundo delatores da JBS, eram dinheiro de propina.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)Luiz Edson Fachin mandou soltá-lo, mediante o monitoramento, mas a Polícia Federal disse não ter o dispositivo disponível, por isso, o equipamento foi cedido por Goiás.

