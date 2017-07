Rodrigo Maia teria dito a aliados que se sente “injustiçado” pelo Planalto

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), teria manifestado um profundo incômodo com a desconfiança de aliados de Michel Temer sobre suas atitudes, de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Maia teria revelado a pessoas próximas que se sente “injustiçado” e que o governo cobra uma posição pró-ativa num momento em que ele opta pela institucionalidade. O deputado reclamou especialmente do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Além disso, ele não teria saído feliz da conversa que teve com Temer, neste domingo (9).

No entanto, Maia teria poupado Michel Temer em suas declarações. Ainda segundo a coluna, os aliados do presidente da Câmara afirmam que o único elo ainda preservado é a relação pessoal com o peemedebista.

Temer teve reunião com Rodrigo Maia neste domingo

A pauta do encontro entre eles no domingo teria sido a possibilidade ou não da votação da denúncia contra ele na Câmara ocorrer antes do recesso parlamentar. Temer quer que o assunto seja encerrado logo, na confiança de que teria os votos necessários por enquanto, mas Maia não deu garantias de que isto vá ocorrer.

A intenção do Planalto seria encontrar brechas para brechas para garantir a votação ainda nesta semana. Maia, contudo, estaria disposto a evitar manobras.

