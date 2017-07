Prêmio nacional vai escolher melhores práticas de educação fiscal

Estão abertas até o dia 15 de julho as inscrições para o Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Promovido pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), pela Escola de Administração Tributária (Esaf) e pelo Programa Nacional de Educação Fiscal, o objetivo é valorizar as melhores práticas de educação fiscal do país.

Podem concorrer ao prêmio escolas, universidades, órgãos públicos, empresas de imprensa, jornalistas e outras pessoas jurídicas que desenvolvam projetos voltados à área da educação fiscal em suas comunidades locais. Na edição deste ano, seis trabalhos serão premiados em três categorias: Escola, Instituições e Imprensa.

Na categoria Escolas, o primeiro colocado receberá R$ 10 mil, o segundo R$ 5 mil e o terceiro R$ 3 mil. Já o primeiro colocado na categoria Instituições receberá 10 mil e o segundo 5 mil. Haverá também uma premiação de melhor reportagem na Categoria Imprensa, com direito a troféu e um prêmio em dinheiro de R$ 2 mil.