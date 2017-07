Prédio desaba em Garanhuns-PE; Prefeitura trabalha no resgate de vítimas

Um prédio desabou na madrugada desta segunda-feira (10) na cidade de Garanhuns, no agreste de Pernambuco. O desabamento foi confirmado pela prefeitura da cidade, em publicação nas redes sociais, em que manifestou “tristeza pelo acontecimento”. O imóvel se situa no bairro Aloísio Pinto, no sudoeste do município.

Por volta das 10h, a prefeitura anunciou que aguardava o resgate, com vida, de duas pessoas desaparecidas entre os escombros. Acredita-se que se trata de dois homens cuja identidade não foi revelada. O Corpo de Bombeiros realiza as buscas nos escombros. Ainda não são conhecidas as causas do acidente.

Segundo o noticiário local, o prédio tinha três andares e abrigava um bebê nascido há 20 dias, já resgatado junto com a mãe. Segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco, mãe e filho sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital Regional Dom Moura, no mesmo município, mas já foram liberados da unidade.