"Mentira! Infâmia!", diz advogado de Temer sobre denúncia de Janot

Após o relator da denúncia contra Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), votar pelo prosseguimento da denúncia, nesta segunda-feira (19), o advogado do presidente se manifestou na comissão.

Segundo Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que elogiou a leitura do voto do relator, a denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, é uma "infâmia". Ele afirmou que a CCJ reiterou o recebimento de dinheiro por Temer, mas que a PGR não provou as acusações.

"Eu lanço um repto [desafio] ao procurador-geral da República para que ele me diga quando o presidente da República recebeu um níquel sequer. À noite ou de dia, em São Paulo ou em Pirituba? 'O presidente da República recebeu R$ 500 mil'. Mentira! Infâmia! É mentira que o presidente da República tenha recebido um vintém", rebateu Mariz.

O advogado de Temer voltou a defender que Janot faz ativismo político e que "o açodamento [de Janot] é de tal ordem que o próprio Ministério Público Federal reconheceu a pressa.. possivelmente motivado por razões políticas".

Advogado de Temer disse, na CCJ, que Janot tem motivações políticas com denúncia

Mariz disse que não houve investigações sobre o caso e que "ninguém foi atrás de meros indícios para saber se aquele fulano [Joesley Batista] ali estava a serviço de outros interesses, se há correspondência entre a transcrição das frases, fala-se que Joesley esteve 'na calada da noite', mas eram dez e pouca, onze da noite. Vários foram lá nesse horário e fora da agenda, inclusive o próprio procurador-geral da República".

"Mas não com o nome frio, né?", provocou um dos deputados da oposição. Mariz reagiu e protestou com o presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG): "Há debate?", reclamou o advogado.

>> Temer convoca líderes para debater votação de denúncia

>> "Há indícios suficientes para receber a denúncia", afirma relator da CCJ