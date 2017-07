Manifestantes queimam bonecos de Temer na Avenida Paulista

Manifestantes protestaram na noite desta segunda-feira (10) na Avenida Paulista, contra o presidente Michel Temer e contra as reformas trabalhista e da Previdência que a base aliada do governo vem tentando aprovar no Congresso Nacional.

Os protestos ganharam mais adesão, com a divulgação na tarde desta segunda-feira (10) do parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados pelo prosseguimento da denúncia de corrupção passiva contra o presidente.

As manifestações ocorreram em frente ao Masp e à sede da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), que em 2016 patrocinou campanha pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff tendo como símbolo patos infláveis amarelos. Desta vez, ativistas queimaram bonecos com a imagem de Temer e dirigiram palavras contra a federação, que não tem emitido opiniões sobre o governo Temer.

Os protestos foram organizados pela Frente Povo Sem Medo e o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto).

Ativistas queimaram bonecos com a imagem de Temer

"Envolvido em diversos escândalos de corrupção, com popularidade abaixo dos 7% e às vésperas de ter prosseguimento da denúncia aprovada contra seu governo, Michel Temer quer aprovar no dia 11 de julho a Reforma Trabalhista. Não iremos aceitar que um governo que não foi eleito e está envolvido em inúmeros escândalos de corrupção queira retirar nossos direitos que foram duramente conquistados", informaram os organizadores.