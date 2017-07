'Le Monde': Brasil vota contestada reforma trabalhista

Matéria publicada nesta segunda-feira (10) pelo jornal francês Le Monde fala sobre a votação da reforma trabalhista no Senado brasileiro.

O diário afirma que a comitiva presidencial está pressionando os parlamentares para aprovar o texto que será discutido na na terça-feira, com uma maior flexibilidade nas modificações.

Monde avalia que as tais reformas são amplamente aguardadas pela classe empresarial, e rejeitada pela maioria da população.

Para o vespertino, o Chefe de Estado Michel Temer, acusado de corrupção passiva, se utiliza desta votação como uma tábua de salvação para se manter no poder. Se aprovada esta semana, talvez a reforma lhe ofereça um indulto antes da votação dos deputados sobre a possível abertura de um julgamento contra ele, acrescenta.

O noticiário diz que esta é a segunda medida lançada pelo presidente brasileiro depois de conseguir aprovar o congelamento do limite de gastos por vinte anos. Agora com a reformulação do Código do Trabalho, acredita-se que ajude a retirar o país da recessão, reduzindo o desemprego, que afeta mais de 13% dos brasileiros.

O periódico afirma que o código de trabalho brasileiro, que data de 1940 e mais de 900 artigos, é um dos mais rígidas do mundo. O Brasil também está classificado como número 144 dos 159 países em termos de flexibilidade laboral pelo Instituto Fraser (Canadá).

Três milhões de disputas legais

Para remediar esta situação, o governo visa criar contratos de trabalho flexíveis, dar prioridade aos acordos de empresa sobre os acordos coletivos, colocando fim à contribuição sindical obrigatória e restringindo a ação da justiça do trabalho.

Os tribunais atualmente contém três milhões de processos, de acordo com o Tribunal Superior do Trabalho. Os custos legais para as empresas é estimado em 0,56% do produto interno bruto (PIB) por ano.

"O Brasil é o campeão mundial de ações trabalhistas. A reforma vai acabar com essa bobagem e dar novo impulso imediato para a economia ", previu Adeodato Volpi Netto, estrategista-chefe da Onze Capital.

O Banco Mundial estima que reforma resultaria na criação de 2,3 milhões de empregos, conclui Le Monde.

