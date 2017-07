Gilmar Mendes dá mais 60 dias para PF fechar investigação sobre Aécio Neves

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes concedeu mais 60 dias para a Polícia Federal (PF) concluir as investigações sobre o envolvimento do senador Aécio Neves (PSDB-MG) em supostos crimes de corrupção em Furnas, subsidiária da Eletrobras em Minas Gerais.

Aécio é suspeito de ter recebido propina por intermédio do ex-diretor de Furnas, Dimas Toledo. O dinheiro teria sido desviado em contratos com empresas terceirizadas.

A investigação sobre o parlamentar tucano é um desdobramento da Operação Lava Jato.

Gilmar deu mais 60 dias para a conclusão da investigação contra Aécio

No despacho em que autorizou a prorrogação do inquérito, Gilmar Mendes afirmou que o regimento interno do STF dá possibilidade aos ministros da Corte para que possam conceder mais prazo aos investigadores quando solicitado e devidamente fundamentado pela autoridade policial ou pelo procurador-geral da República desde que apontadas as diligências que faltam ser concluídas.

Em sua delação premiada, o senador cassado Delcídio do Amaral (sem partido-MS) contou ao Ministério Público que Aécio foi beneficiário de um "grande esquema de corrupção" na estatal Furnas. Esse esquema, de acordo com Delcídio, era operacionalizado por Dimas Toledo, ex-diretor de Engenharia da empresa que teria “vínculo muito forte” com Aécio.