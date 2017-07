Com viagem marcada, FHC não tem agenda confirmada com Temer

Convidado pelo presidente Michel Temer para uma reunião na qual se pretendia discutir o cenário político brasileiro em meio à iminência da saída do PSDB do governo, o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB) viajará de férias para o exterior nesta terça-feira (10).

O tucano ficará três semanas fora do país, e quando questionada sobre o encontro com Temer, a assessoria do ex-presidente disse que ele não tem reunião agendada com o presidente nesta segunda (9). Devido à viagem, FHC não teria como se reunir com Temer.

Nesta segunda-feira, FHC participará de reunião do PSDB no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo, às 19h30, para discutir se o partido deve se manter na base aliada do governo federal. No período da tarde, ainda segundo a assessoria de FHC, ele não teria como se reunir com Temer porque tem uma consulta médica marcada.

A assessoria de FHC negou reunião entre ele e Michel Temer

Deverão participar do encontro no Palácio dos Bandeirantes também o prefeito de São Paulo, João Doria, deputados e senadores tucanos, além do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anfitrião da reunião.

A reunião dos caciques do PSDB nesta segunda acontece após Temer ter sido denunciado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pelo crime de corrupção passiva.