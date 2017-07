Cármen Lúcia nega pedido da oposição para ouvir Janot e testemunhas na CCJ

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, rejeitou nesta segunda-feira (10) o pedido de autoria do deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) para que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fosse convidado a apresentar as razões da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.

O recurso havia sido impetrado no Supremo após o presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), negar os requerimentos para a convocação de Janot, de ministros de Temer, como Moreira Franco e Eliseu Padilha, e de José Yunes, ex-assessor e amigo de Temer há mais de quatro décadas. Pacheco argumentou que a produção de provas, incluídos os interrogatórios dos denunciados e oitiva de testemunhas, deverão ocorrer perante o STF, a quem cabe o julgamento de eventual ação penal contra o presidente da República.

Presidente do STF decidiu sobre dois pedidos da oposição no âmbito das denúncias contra Temer na CCJ

Cármen Lúcia também indeferiu um pedido para que a tramitação do processo na CCJ fosse suspenso até a análise dos requerimentos pela comissão. Os deputados Afonso Motta (PDT-RS) e André Figueiredo (PDT-CE) alegaram que o indeferimento dos requerimentos por Rodrigo Pacheco consubstancia “ato abusivo e ilegal, a contrariar direito líquido e certo” dos parlamentares. Segundo eles, o presidente da CCJ “não disporia de poder decisório, mas apenas de atribuição ordinatória de dirigir os trabalhos e dar conhecimento à comissão das matérias a ela submetidas”.

Segundo a presidente do Supremo, os parlamentares não demonstraram ter a chamada “legitimidade ativa” para fazer o pedido, já que não instruíram a ação com a comprovação que são deputados federais titulares da CCJ ou autores de quaisquer dos requerimentos indeferidos. Somente assim comprovariam a titularidade do direito subjetivo que buscam resguardar.

“Os impetrantes não comprovam, portanto, disporem de legitimidade ativa para a impetração desta medida judicial, por pretender defesa de alegado direito que não lhes seria próprio, mas daqueles parlamentares titulares da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados que tiveram seus requerimentos indeferidos pela Presidência daquela Comissão e que, efetivamente, participarão das deliberações a respeito da Solicitação para Instauração de Processo (SIP) por crime Comum contra o Presidente da República”, afirmou a ministra em sua decisão.

A atuação de Cármen Lúcia em ambos os casos se deu com base no artigo 13 do Regimento Interno do STF, segundo o qual compete à Presidência decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias.