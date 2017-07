'Bloomberg': À medida que economia do Brasil se recupera, política se desintegra novamente

Matéria publicada nesta segunda-feira (10) pela Bloomberg conta que a presença do presidente do Brasil, Michel Temer, foi tão fraca na cúpula do G-20 na semana passada, que não era nem o nome dele que constava na lista oficial, e sim o de seu ministro das Finanças.

Bloomberg comenta que a omissão foi resultado da decisão de última hora do presidente em participar do evento na Alemanha, em vez de lidar com a crise política em Brasília.

Temer foi um dos últimos a chegar, o primeiro a sair e durante as 36 horas em que esteve lá, chamou pouca atenção. Em contrapartida, o ministro das Finanças, Henrique Meirelles, passou quase três dias em Hamburgo, assegurando à comunidade internacional que, independentemente do estado da política do país, a economia estava em boas mãos, informa o Texto.

"Meirelles garante estabilidade econômica", disse o senador José Agripino Maia, do partido Democratas aliado do governo. "Se a política está indo mal, a economia está no caminho certo", acrescentou.

Enquanto o time financeiro do Brasil mantém o respeito de seus pares internacionais, a breve e superficial visita de Temer reflete a precariedade de sua posição, aponta Bloomberg. Ele é o primeiro presidente brasileiro a enfrentar acusações de corrupção e um próximo debate em um comitê da câmara deve ser julgado para determinar seu destino.

O noticiário observa que à medida que os ex-aliados começam a se distanciar dele, a especulação é abundante sobre as ambições do próximo na linha sucessória para a presidência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e sua capacidade de entregar reformas favoráveis ​​ao mercado se Temer não estiver mais no cargo.

"O problema do Brasil não é econômico: é político", disse André Perfeito, economista-chefe da corretora Gradual Cctvm. "Temos que voltar à normalidade. Maia é a escolha preferida do Congresso ".

Próximo na fila

"Maia tem capacidade de trazer estabilidade ao país", disse o senador Tasso Jereissati. Perguntado sobre este comentário por repórteres em Hamburgo, Temer disse que o orador da casa "me dá prova de lealdade o tempo todo", acrescentando que as opiniões do senador não representam a do Partido. Espera-se que os líderes do PSDB se reúnam na segunda-feira para discutir sua permanência no governo.

O orador da casa viajou para Buenos Aires na semana passada para conhecer políticos argentinos. "Precisamos de muita tranquilidade e sabedoria neste momento. Em vez de piorar, precisamos ajudar o Brasil a sair da crise ", ele escreveu em um tweet publicado na manhã de sexta-feira. Essa mensagem foi um sinal de que ele está se preparando para um cenário pós-Temer, um aliado íntimo do orador disse à Bloomberg sob condição de anonimato, acrescentando que a pressão para Maia intervir intensificou-se no Congresso.

Qualquer oferta de sua parte para a presidência seria profundamente pessoal. Um dos assessores mais próximos de Temer, Wellington Moreira Franco, é sogro de Maia.

Enquanto isso, Meirelles demonstrou lealdade a Temer e prometeu a continuidade da política econômica em um vídeo gravado em Hamburgo e publicado no fim de semana.

"A equipe econômica está a bordo, foi escolhida por ele e continuará", disse Meirelles.

"Você pode continuar investindo, consumindo, o país continuará seu caminho de crescimento", acrescentou.

Audiências do comitê

A maioria dos legisladores do PSDB agora quer deixar a administração, de acordo com seu líder na câmara, Ricardo Tripoli. Ele disse que pelo menos cinco dos sete membros do partido do Comitê de Constituição e Justiça, ou CCJ, votarão contra o presidente nas audiências desta semana.

A partir da tarde de segunda-feira, a CCJ começará a discutir se recomenda que a câmara vote a favor de colocar Temer em julgamento. Para o caso de proceder ao Supremo Tribunal, dois terços dos legisladores no plenário da Câmara dos Deputados teriam que aprovar.

Os principais ministros do gabinete estiveram ocupados nos últimos dias com os legisladores aliados para discutir a liberação de fundos para projetos de animais de estimação para garantir sua lealdade ao governo, de acordo com um membro do governo que falou sob condição de anonimato.

A administração Temer está trabalhando para acelerar as audiências na CCJ, com o objetivo de realizar uma votação em uma sessão plenária da câmara até quinta-feira, disse a fonte.

> > Bloomberg