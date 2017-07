Temer convoca líderes para debater votação de denúncia

O presidente Michel Temer convocou alguns líderes da base aliada para uma reunião na noite deste domingo (9) no Palácio da Alvorada, para debater a votação na Câmara da denúncia contra ele, de acordo com informações do O Globo. De manhã, ele já tinha se reunido com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, no Palácio do Jaburu, por cerca de uma hora e meia.

O deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ) deve apresentar seu parecer contrário ou favorável à denúncia nesta segunda-feira. Após decisão na CCJ, o parecer segue para o plenário da Casa.

Temer desembarcou em Brasília neste sábado (8), após participar da reunião da cúpula do G20, encontro que reuniu líderes mundiais em Hamburgo, na Alemanha. Enquanto cresce o clima de fim de governo, com antigos aliados já prevendo a queda do atual presidente, Temer tem procurado destacar uma trajetória de crescimento e minimizar especulações sobre traição.

Temer tem procurado destacar trajetória de crescimento e minimizar especulações

Na sexta-feira (7), questionado sobre especulações de que o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) estaria cotado para assumir a Presidência, Temer reforçou que o deputado dá "provas de lealdade, o tempo todo". "Acredito plenamente [em Rodrigo Maia]. Ele só me dá provas de lealdade, o tempo todo."

Sobre a declaração do senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) de que o governo deve durar 15 dias, Temer respondeu: "Vamos esperar 15 dias, não é verdade? Acho que foi força de expressão, nada mais. Às vezes as pessoas se entusiasmam um pouco, foi simplesmente força de expressão, nada mais do que isso", disse.

>> Alckmin diz que não há 'razão' para ficar no governo após aprovação de reformas

>> Cunha vai sustentar que Temer chefiava 'organização'

>> Meirelles diz que Temer 'continua' e que 'equipe econômica está junto'

>> Temer 'está com a faca nos dentes e vamos vencer', diz deputado

>> Articulação para suceder Temer é "pura especulação", garante Rodrigo Maia

>> Em nova gafe, Temer diz que governo faz 'voltar o desemprego'

>> Cunha Lima: "Em 15 dias, país terá novo presidente"

>> 'Não poderia haver ocasião mais inoportuna', diz Aloysio sobre ataques a Temer

Com 'Agência Brasil'