SP Cidade Linda revitaliza passarela na Avenida Rebouças

A Avenida Rebouças, Zona Oeste, recebe a partir deste sábado (8) as ações da 28ª edição do programa SP Cidade Linda. As atividades de zeladoria na região incluem a passarela Professor Dr. Emílio Athiê, que dá acesso ao Hospital das Clínicas. Ela receberá serviços de manutenção e pintura com o objetivo de beneficiar mais de 40 mil pessoas que passam diariamente pelo local.

O prefeito João Doria participou da ação auxiliando na pintura da passarela e na instalação de uma lixeira feita de ferro galvanizado. “Essa passarela desde que foi inaugurada nunca foi objeto de manutenção e agora está sendo não apenas em pintura e revisão da sua parte de engenharia, mas também na recuperação do piso e todos os outros serviços”, disse.

Durante toda a semana, serão executados serviços de limpeza, manutenção e jardinagem ao longo de todos os 4 quilômetros da via, que interliga a Rua da Consolação e a Avenida das Nações Unidas. Haverá ainda ações nas praças Dr. Clemente Pereira e Portugal.

Estão previstos trabalhos de conscientização ambiental com a comunidade local, capina, pintura do meio-fio, lavagem, varrição, poda dos arbustos do canteiro central e a limpeza dos monumentos Antonietta Rudge e do Marco da Praça de Portugal. Os túneis José Roberto Fanganiello Meller, Fernando Vieira de Mello e Noite Ilustrada serão lavados. O programa fará também a limpeza dos bueiros e a desobstrução de galerias.

“Temos feito um trabalho grande de zeladoria aqui na região não só na Avenida Rebouças, mas também em outros locais sempre com criatividade e o apoio da iniciativa privada”, afirmou o prefeito regional de Pinheiros, Paulo Mathias.

No total, serão instaladas 20 lixeiras feitas de ferro galvanizado e outras 100 de ferro, que são presas aos postes. Estão programadas ainda varrição, coleta de entulho e grandes objetos, além da raspagem de propagandas irregulares fixadas em postes.

As 14 paradas de ônibus também irão passar por vistoria, com especial atenção à retirada de pichação e de cartazes irregulares. Para tornar a circulação de veículos e pedestres mais segura, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) fez a manutenção 331 placas, 1.889 metros quadrados de sinalização horizontal e de todos os semáforos da via.

A manutenção da iluminação também já foi realizada pelas equipes do Departamento de Iluminação Pública da Cidade (ILUME). Das 500 lâmpadas da via, três tiveram que ser trocadas. No total, a operação envolverá 310 pessoas e mais de 80 equipamentos. Também apoiam a ação 20 agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e 6 da Assistência Social.

SP Cidade Linda

Lançado no dia 2 de janeiro deste ano, o programa SP Cidade Linda é um projeto de zeladoria urbana que tem o objetivo de melhorar as condições da cidade e, assim, resgatar a autoestima do paulistano. O programa reúne um conjunto de serviços para revitalizar áreas em todas as regiões, em uma ação regular e contínua, que parte do Centro em direção à periferia da cidade.

As ações são coordenadas pela Secretaria de Prefeituras Regionais, com o apoio das pastas de Assistência e Desenvolvimento Social, Infraestrutura e Obras, Transportes e Mobilidade, Segurança Urbana e Verde e Meio Ambiente, além de contar com o envolvimento da iniciativa privada, ONGs e cidadãos.