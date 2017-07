Marco Túlio Cícero e as lições para se conduzir um país (IV) 

Marco Túlio Cícero foi um advogado, político, escritor, orador e filósofo da República Romana eleito cônsul no ano de 63 a.C.. Ele produziu uma série de textos sobre como conduzir um país, com dicas a respeito de leis, poder, liderança, amigos e inimigos, persuasão, compromisso, dinheiro, imigração, guerra, corrupção e tirania.

O Jornal do Brasil dá continuidade à publicação de trechos dos textos, que inspiram o momento atual do país.

Cícero fala sobre a importância da oratória para a República Romana:

De fato, a oratória envolve muito mais do que as pessoas imaginam e depende de uma ampla variedade de destrezas e habilidades. O fato de tão poucos serem bons nisto não é devido a um reduzido número de aprendizes ou professores interessados ou ainda por uma carência de talento natural. Há uma variedade infinita de casos interessantes disponíveis, e as recompensas do sucesso podem ser esplêndidas. Por que então há tão poucos que têm sucesso? Porque um orador precisa dominar um número enorme de temas complicados.

Marco Túlio Cícero

Se a pessoa não adquiriu um profundo conhecimento de todas as necessárias disciplinas envolvidas na oratória, o discurso dela vai ser uma balbuciação sem fim de palavras vazias e bobas. Um orador precisa ter habilidade de escolher a linguagem certa e arranjar suas palavras com cuidado. Ele também deve compreender a ampla variedade de emoções que a natureza nos deu, para a habilidade de despertar ou acalmar uma multidão, o melhor teste tanto para a habilidade de compreensão quanto para a prática do orador. Um orador também precisa de um certo charme e bom humor, maneiras cultas de um cavalheiro, e a habilidade de atacar ferozmente um oponente. Além disso, precisa de graça e sofisticação sutis. Por fim, um orador precisa ter uma mente aguda capaz de lembrar de uma vasta gama de fatos relevantes e exemplos históricos, junto com um conhecimento profundo das leis e dos estatutos civis.

Tenho certeza de que não preciso falar muito sobre a entrega real de um discurso. Isto inclui a maneira como um orador se porta, como ele gesticula, as expressões em sua face, o uso de sua voz, garantindo que não seja monótono. Preste especial atenção a esta última questão. Você pode ver o quanto isto é importante ao observar uma arte menos séria, o que por isto eu quero dizer atuação. Mesmo que os atores trabalhem arduamente em suas expressões, vozes e movimentos, há poucos e preciosos que eu gostaria de assistir por um período longo.

E o que eu deveria dizer sobre a memória, esta casa do tesouro de tudo o que sabemos? Nossas mentes mantêm todas as palavras e ideias que temos enquanto pensamos e falamos. Sem uma memória afiada, até a mais cuidadosamente planejada palestra será inútil.

Então você pode ver o motivo pelo qual os verdadeiros oradores são uma espécie rara. Eles precisam comandar uma vasta gama de habilidades, enquanto ser mestre em apenas uma delas poderia já ser considerado uma grande conquista. Então exorto nossos filhos e qualquer outra pessoa cuja reputação e glória nos importe para apreciar a magnitude e complexidade desta tarefa. Eles não devem supor que podem se tornar bons oradores apenas seguindo regras ou encontrando um bom professor ou seguindo alguns exercícios. Eles devem ter a habilidade para alcançar seus objetivos, mas eles devem fazer muito mais.

Eu acredito que ninguém consiga se tornar verdadeiramente um bom orador a menos que tenha uma sólida formação em toda a gama do conhecimento humano. Este conhecimento vai basear e enriquecer tudo o que ele tenha a dizer. Se um orador não tem este tipo de experiência e conhecimento, tudo o que ele disser será infantil e em vão. Claro que eu não estou dizendo que um orador tem que saber de tudo, especialmente com a azáfama da vida atual, mas estou convencido de que qualquer um que se coloque como orador precisa ter a habilidade de, com competência, lidar com qualquer tema que surja em seu caminho, para que então tanto a forma quanto a substância de seu discurso sejam de alta qualidade...

O que poderia ser mais prazeroso aos ouvidos e para a mente do que um lindo discurso adornado com pensamentos sábios e palavras escolhidas com cuidado? Pense no incrível poder que tem um único orador para conduzir uma plateia, para influenciar o veredito de jurados, ou para dar forma à opinião do senado. O que poderia ser mais nobre, mais generoso, mais bonito? Um orador tem o poder de resgatar suplicantes, de erguer os humilhados, trazer salvamento aos necessitados, libertar os oprimidos do perigo, e defender os direitos dos cidadãos...

Eu declaro que a mais alta conquista da oratória é que ela sozinha foi capaz de reunir pessoas antes dispersas em um único lugar, de transformar uma raça selvagem e intemperada pelo caminho em civilização humana, de estabelecer comunidades, e os abastecer com leis que garantem direitos e justiça. Eu poderia continuar infinitamente, mas em vez disto eu simplesmente digo que quando um orador sábio e moderado fala bem, ele traz não apenas honra para si mesmo, mas também salvação para seus caros cidadãos e de fato para seu país inteiro.

