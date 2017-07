De volta ao Brasil, Temer se reúne com presidentes da Câmara e do Senado

O presidente Michel Temer se reuniu na manhã deste domingo (9) com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, no Palácio do Jaburu. A reunião durou cerca de uma hora e meia, na véspera do aval dos deputados ao prosseguimento da denúncia apresentada ao STF contra o peemedebista, e de de votações importantes como a da reforma trabalhista, no Senado.

O deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ) deve apresentar seu parecer contrário ou a favorável à denúncia na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara nesta segunda-feira. Após decisão na CCJ, o parecer segue para apreciação no plenário da Casa, ainda sem data definida. No Senado, a votação do projeto de lei da reforma trabalhista está marcada para terça-feira (11).

Temer desembarcou em Brasília neste sábado (8), após participar da reunião da cúpula do G20, encontro que reuniu líderes mundiais em Hamburgo, na Alemanha.

Com 'Agência Brasil'