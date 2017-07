Temer volta antes do fim de G20 e cita 'elogios' de Trump

O presidente do Brasil, Michel Temer, já embarcou de volta ao país após participar das reuniões matinais deste sábado (8) do G20, a reunião entre os líderes das 20 maiores economias do mundo, que está sendo realizada em Hamburgo, na Alemanha.

Temer participou de um encontro sobre as questões ligadas à imigração e partiu por volta do meio-dia (horário local) de volta para Brasília. Com isso, ele não participará das últimas reuniões do G20 nem da assinatura do documento final do encontro.

Temer conversou com o presidente norte-americano, Donald Trump

Segundo o Planalto, durante a reunião dessa manhã, Temer conversou com o presidente norte-americano, Donald Trump, que teria elogiado "o desempenho da economia brasileira e disse que o Brasil está indo muito bem".

O brasileiro ainda sugeriu uma aproximação entre os empresários das duas nações.