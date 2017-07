Temer 'está com a faca nos dentes e vamos vencer', diz deputado

O deputado Beto Mansur (PRB-SP) destacou que "Michel [Temer] está com a faca nos dentes" e que o governo atual deve "vencer". O parlamentar viajou com Temer para a Alemanha e, junto com o ministro tucano Aloysio Nunes Ferreira, calculou os votos que Temer teria na votação da denúncia na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

"Seriam 39 de um total de 66 [votos]", apontou Mansur. "Fizemos uma conta conservadora." As informações são da coluna de Mônica Bergamo na Folha.

Michel Temer participou na manhã deste sábado (8) da terceira sessão de trabalhos no G20 e, após a reunião, embarcou no avião presidencial. Temer afirmou que retorna ao Brasil "tranquilíssimo", e que "vai continuar trabalhando pelo País". O mandatário deve chegar ao Brasil por volta das 18h.

