Michel Temer diz que volta 'tranquilíssimo' ao Brasil

Michel Temer ressaltou na manhã deste sábado (8) que retorna ao Brasil "tranquilíssimo", quando saía do hotel em que estava hospedado, em Hamburgo, a jornalistas. O peemedebista participou na manhã deste sábado da terceira sessão de trabalhos no G20, que teve como tema a migração mundial. Após a reunião, embarcou no avião presidencial, e deve chegar ao país em torno das 18h.

Questionado sobre sua estratégia de atuação ante a crise política, afirmou: "Vou continuar trabalhando pelo País, fazendo a economia crescer, como está crescendo, sem nenhum problema, e fazendo com que todos fiquem em paz".

Enquanto cresce o clima de fim de governo no país, com antigos aliados já prevendo a queda do atual presidente, Temer tem procurado destacar uma trajetória de crescimento econômico no país, e minimizar especulações sobre traição.

Temer comentou nas redes sociais sobre conversa que teve com Donald Trump

Na véspera, questionado sobre especulações de que o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) estaria cotado para assumir a Presidência, Temer reforçou que o deputado dá "provas de lealdade, o tempo todo". "Acredito plenamente [em Rodrigo Maia]. Ele só me dá provas de lealdade, o tempo todo".

Também cumprindo agenda oficial fora do País, Maia, que é o primeiro da linha sucessória da Presidência da República, afirmou na Argentina que será sempre correto com Temer.

Sobre a declaração do senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) de que o governo deve durar 15 dias em um encontro com investidores, Temer respondeu: "Vamos esperar 15 dias, não é verdade? Acho que foi força de expressão, nada mais. Às vezes as pessoas se entusiasmam um pouco, foi simplesmente força de expressão, nada mais do que isso", disse.

Nas redes sociais, neste sábado, Temer ressaltou conversa com Donald Trump, apontando que o mandatário norte-americano teria elogiado a economia brasileira.

>> Michel Temer diz que Trump elogiou economia do Brasil

>> Temer ameniza clima de fim de governo e nega traição de aliados

>> Articulação para suceder Temer é "pura especulação", garante Rodrigo Maia

>> Em nova gafe, Temer diz que governo faz 'voltar o desemprego'

>> Cunha Lima: "Em 15 dias, país terá novo presidente"

>> 'Não poderia haver ocasião mais inoportuna', diz Aloysio sobre ataques a Temer