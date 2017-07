Encontro secreto teria selado aliança de Maia e Tasso por queda de Temer

Rodrigo Maia teria recebido sigilosamente na residência oficial do presidente da Câmara, na noite de quarta-feira, o senador Tasso Jereissati, comandante interino do PSDB. Na ocasião, os dois teriam discutido sobre a formação de um novo governo em caso de queda de Michel Temer.

Na quinta-feira (6), Tasso Jereissati afirmou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tem “condições de juntar os partidos” para dar “um mínimo de estabilidade para o país”, e que o governo "caminha para a ingovernabilidade".

De acordo com a revista Veja, os dois teriam concordado em manter a equipe econômica, seguir com as reformas e realizar mudanças pontuais no ministério.

