Apreensão de drogas em Mato Grosso do Sul aumenta cerca de 5%

Somente nos seis primeiros meses do ano, foram apreendidas quase 170 toneladas de drogas pelos órgãos de segurança de Mato Grosso do Sul. O número corresponde a um crescimento de 4,29% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram apreendidas entre janeiro e junho 163 toneladas de entorpecentes no estado.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública sul-mato-grossense, ao longo de 2016 foram apreendidas cerca de 300 toneladas de drogas, número que deve ser superado este ano. Localizado na Região Centro-Oeste do país, Mato Grosso do Sul é considerado um estado vulnerável por causa das fronteiras internacionais.

Além de fazer divisa com os estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, Mato Grosso do Sul faz fronteira com cidades bolivianas e paraguaias, origem de grande parte da droga apreendida no estado.

Em balanço divulgado esta semana, a Polícia Militar estadual informou que apreendeu, no primeiro semestre deste ano, 62,8 toneladas de drogas, o que corresponde a 37% das apreensões realizadas pelas forças de segurança estaduais. Outro órgão de segurança do estado, o Departamento de Operações de Fronteira, especializado no combate ao tráfico, também divulgou dados relativos aos primeiros seis meses do ano, com apreensão de 63,1 toneladas de drogas.

A assessoria de imprensa da Polícia Militar informou à Agência Brasil que o resultado é reflexo da intensificação das operações nas rodovias, com maior número de bloqueios nas estradas que cortam o estado.

Já o governo estadual atribui o crescimento das apreensões ao plano MS mais Seguro, que prevê investimentos da ordem de R$ 100 milhões na área de segurança. Segundo a Secretaria de Segurança do estado, com o plano, que está em sua quarta etapa, já foram entregues 600 viaturas, além de armamento, munição e equipamento de proteção para os agentes de segurança.