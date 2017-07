Renan Calheiros: "Temer vai aprofundar o abismo"

Líder do PMDB no Senado até a semana passada, Renan Calheiros (PMDB-AL) voltou a criticar duramente o governo de Michel Temer e disse nesta sexta-feira (7) que o presidente da República está sendo responsável por "aprofundar o abismo" e "conseguirá a proeza de ser o refundador do caos".

"A ameaça de pagar o seguro-desemprego com o FGTS, o Fies com os fundos constitucionais regionais, a falta de dinheiro para reajustar o Bolsa-Família e a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal sem recursos para serviços básicos demonstram que o governo Temer, mesmo badalado pelo mercado, vai aprofundar o abismo. E conseguirá a proeza de ser o refundador do caos", afirmou o senador alagoano.

Senador é inimigo histórico de Michel Temer e disputa poder dentro do PMDB

As críticas ocorrem em um dos piores momentos do governo Temer. Com o avanço da denúncia de corrupção passiva contra o presidente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara e a real possibilidade de o relator, deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), entregar um parecer favorável à abertura de processo, a declaração de Renan se soma ao fogo-amigo do qual Temer vem sendo alvo.

Na semana passada, ao deixar a liderança do partido, Renan, que é crítico das reformas de Michel Temer e é um inimigo histórico do presidente dentro do PMDB, disse que o Palácio do Planalto tentou impor sua agenda ao Senado e que estava deixando o posto, porque não tem "a menor vocação para marionete". Renan ainda propôs um almoço com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), "para conversar se vamos continuar com essa gente fingindo que governa o país".