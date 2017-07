'Não poderia haver ocasião mais inoportuna', diz Aloysio Nunes sobre ataques de tucanos a Temer

O tucano Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores do governo de Michel Temer e vice-presidente do PSDB Nacional, recorreu a sua página em rede social para responder aos ataques de correligionários ao governo do peemedebista. "Do ponto de vista dos interesses do Brasil, não poderia haver ocasião mais inoportuna para os recentes ataques de dirigentes do PSDB", escreveu.

"Nem Lula nem Dilma tiveram esse tratamento de nossa parte quando éramos oposição", completou o ministro. "Nós estamos saindo da crise econômica, o emprego começa a voltar, os investimentos também. A quem interessa a volta da instabilidade?"

Aloysio frisou ainda que "a corrupção tem que ser combatida", mas que "nunca, nunca mesmo, em desacordo com a lei, com a Constituição e nunca vulnerando os direitos e as liberdades individuais".

Na véspera, em conversa com investidores, o senador tucano Cássio Cunha Lima afirmou que, se depender do processo na Câmara, "dentro de 15 dias o país terá um novo presidente". Ele comanda o Senado, enquanto Eunício Oliveira assume a Presidência da República por ocasião da viagem de Michel Temer.

Já o presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), afirmou também nesta quinta-feira (6) que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tem “condições de juntar os partidos” para dar “um mínimo de estabilidade para o país”. Para ele, o governo "caminha para a ingovernabilidade".

