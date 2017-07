"Farsa das elites", diz Dilma Rousseff sobre 2017

A presidente eleita Dilma Rousseff comentou em sua página no Twitter nesta sexta-feira (7) sobre o cenário político brasileiro. "Desde Marx sabemos: a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Golpe 2016: tragédia. 2017: farsa das elites."

"Em vez de carta Twitter; verba volant scripta manent!", concluiu Dilma em seguida. A famosa carta de Temer a Dilma no final do governo da petista começava com o provérbio em latim, que significa "As palavras voam, os escritos permanecem".

