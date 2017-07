Em nova gafe, Temer diz que seu governo faz 'voltar o desemprego'

O presidente Michel Temer publicou um vídeo em sua página em rede social, comentando sobre as reuniões com líderes mundiais durante a viagem à Alemanha, em que acabou falando que seu governo garantiu um retorno do desemprego.

"Cada país fez um relato daquilo que está fazendo no seu país, como eu pude fazer um relato daquilo que nós estamos fazendo no Brasil, gerando, exatamente, inflação baixa, reduzindo os juros, fazendo voltar o desemprego, e combatendo a recessão", diz o peemedebista na gravação.

O vídeo ainda estava no ar na página oficial de Michel Temer por volta das 16h desta sexta-feira (7), com "combate ao desemprego" na parte escrita da publicação.