Em nova gafe, Temer diz que seu governo faz 'voltar o desemprego'

O presidente Michel Temer publicou um vídeo em sua página em rede social, comentando sobre as reuniões com líderes mundiais durante a viagem à Alemanha, no qual acabou falando que seu governo garantiu um retorno do desemprego.

"Cada país fez um relato daquilo que está fazendo no seu país, como eu pude fazer um relato daquilo que nós estamos fazendo no Brasil, gerando, exatamente, inflação baixa, reduzindo os juros, fazendo voltar o desemprego, e combatendo a recessão", diz o peemedebista na gravação.

O vídeo ainda estava no ar na página oficial de Michel Temer por volta das 16h desta sexta-feira (7), com "combate ao desemprego" na parte escrita da publicação.

No final de junho, Michel Temer cometeu gafes durante um encontro oficial com a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, em Oslo. O brasileiro ficou em saia justa quando a premier teceu duras críticas à corrupção. Em seguida, confundiu-se e, em vez de anunciar sua visita ao Parlamento norueguês e encontro com o rei do país, disse que iria ao "Parlamento brasileiro" e que falaria com o "rei da Suécia".

No mesmo mês, em discurso, Temer voltou pelo menos ao ano de 1991, ao chamar os empresários russos de "soviéticos". "Estive agora recentemente em Moscou, na Rússia, e depois na Noruega, e verifiquei o interesse extraordinário dos empreendimentos soviéticos, o deputado Perondi lá esteve em nossa comitiva, e nós pudemos verificar o interesse extraordinário de empresários soviéticos e noruegueses no nosso país."

Dias antes, o governo federal divulgou, no site do Palácio do Planalto, a agenda de Michel Temer com uma viagem para a "República Socialista Federativa Soviética da Rússia", nome que foi abolido há 25 anos, com a queda do campo socialista.

>> "Crise econômica no Brasil não existe", afirma Temer

>> "Temer é uma catástrofe diplomática", diz professor de relações internacionais

>> "Farsa das elites", diz Dilma Rousseff sobre 2017