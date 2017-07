'El País': O leilão de votos no Congresso Nacional

O jornal espanhol El País publicou artigo de Juan Arias nesta sexta-feira (7) sobre o leilão de votos para deputados votarem a favor do presidente Michel Temer.

Arias diz que "existe a impressão de que o que mais importa para os deputados do Congresso não é se o presidente Temer deve ou não ser julgado por corrupção, e sim o preço material de cada voto. Ele acrescenta que o que mais choca é que esse mercado não é escondido nem camuflado, pelo contrário, é discutido à luz do dia.

O texto salienta que os deputados interrogados pela imprensa não dizem que estão ou não em dúvida sobre a culpabilidade de Temer e que será isso o que decidirá seu voto, e ao invés disso alegam motivos muito mais frugais.

O autor afirma que o curioso e triste é que Temer conhece como ninguém esse mercado escancarado no Congresso e até mesmo por isso, parece menos preocupado em defender sua inocência – e convencer os congressistas de que não é corrupto – do que em identificar, uma a uma, as “insatisfações” dos indecisos para subir o preço da oferta.

O escritor lembra que esta prática de "compra descarada de votos", lembra uma situação muito semelhante que aconteceu no impeachment de Dilma Rousseff, quando o ex-presidente Lula liderou um esquema para "convencer" os senadores para salvá-la, instalado em um hotel em Brasília .

No artigo de opinião, Juan Arias observa que esse mercado de votos, em momentos tão cruciais e decisivos para a democracia e o futuro do país, é no mínimo indecente e aponta que com a possível nova incriminação do senador Collor, seriam já cinco ex-presidentes da República com problemas na Justiça desde a redemocratização. Um número alto e perigoso demais para uma democracia ainda jovem como a brasileira, alerta.

Para o autor, o "Brasil chora e se desespera, incrédulo, com a bala que atravessou o bebê ainda no ventre de uma mulher no Rio, metáfora de uma cidade que é símbolo, ao mesmo tempo, de um país que parece naufragar perseguido pelos fantasmas da corrupção de seus políticos e da aparente indiferença das pessoas, que preferem ficar em suas casas vendo os touros da janela a sair às ruas para expressar sua indignação".

Para finalizar, Arias diz "os corruptos agradecem".

