"Dentro de 15 dias, país terá novo presidente", diz Cássio Cunha Lima

Em conversa com um grupo de investidores nesta quinta-feira (6), o senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) afirmou que, se depender do processo na Câmara, “dentro de 15 dias o país terá um novo presidente”. As informações são da coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Segundo o tucano, a “instabilidade aumentou” com a prisão de Geddel Vieira Lima, o avanço da delação de Eduardo Cunha e a escolha de Sergio Zveiter (PMDB-RJ) como relator da denúncia na CCJ. Afirmou também que “o governo caiu”, evidenciando que uma ala do tucanato rifou Michel Temer.

Cássio Cunha Lima também disse que as reformas não vão passar caso Temer continue no Planalto. O senador enfatizou que Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, já teria dado sinais de que não mexerá na equipe econômica se assumir o governo. “Maia deverá apresentar mais estabilidade.”

