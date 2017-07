'Council on Hemispheric Affairs': Corrupção brasileira rouba dos mais pobres da nação

O Conselho de Assuntos Hemisféricos (COHA), publicou em seu site nesta sexta-feira (7) um artigo sobre a crise política e econômica do Brasil destacando a corrupção no Estado do Rio de Janeiro.

O COHA é uma organização independente de pesquisa e informação sem fins lucrativos, criada para promover os interesses comuns do hemisfério, aumentar a visibilidade dos assuntos regionais e incentivar a formulação de políticas racionais e construtivas dos EUA em relação à América Latina.

O artigo diz que atualmente, o Brasil enfrenta sua pior recessão em décadas, enquanto as alegações de corrupção consomem a atenção da nação, afastando os recursos vitais dos mais vulneráveis ​​do país. A incerteza econômica e a onda de exposições à corrupção estão causando enorme preocupação, mas a estabilização parece improvável, à medida que mais acusações continuam a ser infligidas a políticos, incluindo o presidente Michel Temer. O dinheiro do governo flui para expandir o ramo do judiciário e aumentar os salários do governo, mas o financiamento de programas sociais destinados a superar a desigualdade histórica no país, aliviar a pobreza e reduzir a violência relacionada a drogas é limitado. A luta contra a corrupção domina a esfera política do Brasil, na medida em que as partes opostas procuram o poder político, deixando a população mais vulnerável ainda mais abandonada.

Após um crescimento econômico de um por cento nos primeiros três meses de 2017, as autoridades do PMDB afirmam que a recente recessão já está acabada, informa o texto. No entanto, 14 milhões de pessoas ainda estão desempregadas e a bolsa de valores do Brasil caiu depois que as gravações de Temer levando subornos foram vazadas em maio. Além disso, as políticas econômicas de Temer para limitar os gastos públicos em educação, saúde e programas sociais prejudicaram ainda mais sua imagem.

Qualquer pequena recuperação econômica só foi sentida pelas elites econômicas do Brasil. Funcionários eleitos e funcionários públicos de elite continuam a desfrutar de grandes salários, mas as medidas de austeridade promulgadas por Temer limitam a disponibilidade de políticas sociais a vários brasileiros vulneráveis. Além disso, as investigações de corrupção estão descobrindo que os políticos estão manipulando fundos do governo e canalizando o dinheiro público para contas pessoais. Quando os políticos desviam os fundos sociais, estão roubando recursos vitais para os programas sociais existentes, destaca o editorial.

Corrupção no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro sofre de alta pobreza e aumento da taxa de criminalidade, e muitos dos programas sociais do estado estão falhando devido à falta de financiamento. Em 13 de junho, um dos ex-governadores brasileiros do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi considerado culpado de aceitar mais de US $ 800 mil USD em subornos de uma empresa de construção para realizar projetos de alta qualidade em uma refinaria de petróleo de propriedade da Petrobras. Cabral, membro do PMDB, que também acredita ter desviado mais de $ 100 milhões de dólares de contas públicas para contas pessoais enquanto estava no cargo, foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão por suas ações. Como governador, Cabral foi pioneira em programas sociais para expandir a folha de pagamento do estado para aumentar o emprego e criar uma unidade de pacificação policial (UPP). A UPP, iniciada em 2008, teve como objetivo remover bandos fortemente armados de das favelas da cidade e criar postos de polícia permanentes para evitar o ressurgimento de gangues. Os fundos públicos que Cabral desviou foram necessários para manter a UPP, o que agora está falhando por falta de financiamento. Dos $ 100 milhões de dólares, a Cabral é suspeita de transferir para suas contas pessoais, US $ 67,1 milhões foram destinados a melhorar obras de construção em favelas.

Além disso, devido às ações da Cabral e de outras autoridades governamentais, o Rio de Janeiro reivindicou "estado de calamidade" em junho de 2016, quando o estado declarou falência e não conseguiu cumprir os compromissos financeiros que assumiu nos Jogos Olímpicos. Enquanto Cabral e outros políticos estavam aceitando propinas flagrantes e usando fundos públicos para uso privado, os funcionários públicos não estavam sendo pagos. Em maio de 2017, o governador Fernando Pezão estendeu o status de calamidade até o final de 2018 porque o estado não pôde pagar suas dívidas ao governo federal a tempo.

Os cortes orçamentários acompanharam a admissão da falência e muitas das iniciativas sociais de Cabral falharam por contas de seu roubos, deixando os civis pior do que antes dos projetos serem iniciados, finaliza.

