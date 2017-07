"Acredito plenamente. Ele só me dá provas de lealdade", diz Temer sobre Maia

Em Hamburgo, na Alemanha, para o encontro do G20, o presidente Michel Temer foi questionado nesta sexta-feira (7) sobre as especulações de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), estaria cotado para assumir a Presidência da República frente à aprovação da denúncia por corrupção passiva que os deputados votarão.

Segundo Temer, Maia dá a ele "provas de lealdade, o tempo todo". ""Acredito plenamente [em Rodrigo Maia]. Ele só me dá provas de lealdade, o tempo todo", disse Temer ao ser questionado por jornalistas durante a Cúpula do G20, que reúne líderes das 20 maiores economias do mundo.

Renan Calheiros: "Temer vai aprofundar o abismo"

Temer disse que tem "zero de preocupação" com possível traição da base aliada no Congresso

Mais cedo, Maia disse, em sua conta na rede social Twitter, que é preciso “ter muita tranquilidade e prudência neste momento”. A manifestação do deputado foi feita após a imprensa ter noticiado que o nome de Maia é cotado para assumir a Presidência da República, caso Temer seja afastado do cargo. Em entrevista em Buenos Aires, onde cumpre agenda oficial, Maia manifestou sua lealdade, e a de seu partido com Michel Temer. "Aprendi em casa a ser leal, correto e serei com o presidente Michel Temer sempre serei", declarou Rodrigo Maia.

Sobre a declaração do senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) de que o governo deve durar 15 dias em um encontro com investidores, Temer respondeu: "Vamos esperar 15 dias, não é verdade? Acho que foi força de expressão, nada mais. Às vezes as pessoas se entusiasmam um pouco, foi simplesmente força de expressão, nada mais do que isso", disse.

Questionado se estaria preocupado com o apoio da base aliada no Congresso, o presidente disse que há "zero" de preocupação. "Zero, zero de preocupação. O PSDB tem quatro ministérios, os ministros todos estão muito tranquilos, exercendo as suas funções. Ainda agora me ligaram todos um pouco, digamos assim, dando explicações, dizendo que esta fala do senador Tasso, não foi ele quem falou? O senador Tasso não condiz com aquilo que pensa a maioria do PSDB, acho que não há esse problema", afirmou, em referência à declaração do presidente nacional do PSDB, Tasso Jereissati (CE), que disse que o país está caminhando para a ingovernabilidade.

Em relação aos impactos de uma possível delação premiada do ex-deputado Eduardo Cunha, Temer respondeu: "Zero" e encerrou a entrevista.

G20

Sobre a cúpula do G20, Temer destacou que o Brasil foi um dos primeiros países a reiterar o apoio ao Acordo de Paris. "Falamos do que estamos fazendo, aliás, aumentamos uma verba para a fiscalização para evitar o desmatamento", afirmou.

Com Agência Brasil