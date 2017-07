À espera de novas revelações, país entra em clima de fim de governo

Novas revelações devem surgir ainda neste fim de semana, a partir de depoimentos do ex-deputado Eduardo Cunha e do operador Lúcio Funaro, culminando na derrocada do governo de Michel Temer, garantem interlocutores. Enquanto isto, o nome de Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara, ganha força entre parlamentares e o mercado financeiro.

Políticos de diferentes partidos sinalizam para este movimento, incluindo antigos aliados. Na véspera, em conversa com um grupo de investidores, o senador tucano Cássio Cunha Lima afirmou que, se depender do processo na Câmara, "dentro de 15 dias o país terá um novo presidente".

É Cássio Cunha Lima quem comanda o Senado Federal, enquanto Eunício Oliveira, presidente do Senado, assume a Presidência da República por ocasião da viagem de Michel Temer. Por enquanto, pelo menos, conforme frisam interlocutores, Maia evita assumir a cadeira. Sucessor natural de Temer, ele embarcou em viagem oficial para a Argentina, justamente quando o presidente foi para a Alemanha, participar do G20.

Agenda oficial de Temer na Alemanha vai até este sábado

Em maio, contudo, Cássio Cunha Lima falava em um governo que tem "muita ousadia, coragem e, sobretudo, responsabilidade e compromisso com o futuro do Brasil", em discurso na reunião de balanço de um ano do governo Michel Temer.

Temer transmitiu o cargo temporariamente ao presidente do Senado pouco antes de embarcar, por volta das 13h. A agenda oficial na Alemanha vai até sábado (8). A chancelaria alemã marcou outro compromisso para Angela Merkel no horário antes reservado a Temer.

Citado nas delações de executivos da JBS, Temer foi denunciado pela Procuradoria Geral da República no Supremo pelo crime de corrupção passiva. A denúncia foi enviada à Câmara, e está em análise na Comissão de Constituição e Justiça para, em seguida, ser votada pelo plenário da Casa. Para seguir ao Supremo, precisa do apoio mínimo de 342 parlamentares.

