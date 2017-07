Sogro da filha de Fachin é chefe de empresa da família de Joesley Batista

O sogro da filha do ministro do STF Edson Fachin é chefe em uma das empresas da família do empresário Joesley Batista, levantou reportagem da Folha de S. Paulo. O acordo de colaboração premiada de Joesley foi homologado no Supremo pelo magistrado.

De acordo com o jornal paulista, Marcos Gonçalves é pai de Marcos Alberto Rocha Gonçalves, casado com uma das filhas do ministro e sócio fundador do escritório Fachin Advogados e Associados, do qual o ministro se afastou ao assumir o cargo no STF.

Marcos Gonçalves trabalhou por 16 anos para o grupo J&F, dos irmãos Joesley e Wesley, e agora seria chefe de compra de gado do Mataboi Alimentos, frigorífico administrado por José Batista Júnior, o mais velho dos irmãos Batista. Este foi presidente da JBS entre 1980 e 2005, se candidatou ao governo de Goiás e passou a integrar o Conselho de Administração.

Ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato

Em 2013, Júnior vendeu sua participação no grupo J&F aos familiares, mas em setembro do ano passado, com o avanço da Lava Jato, foi indicado pelos irmãos para assumir interinamente a presidência da JBS até o retorno deles.

Deputados da base aliada de Michel Temer protocolaram na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara um pedido de explicações a Fachin, sobre sua relação com Ricardo Saud, lobista do grupo J&F, que controla a JBS, e que o teria auxiliado na campanha de indicação ao STF, o que o ministro nega. O presidente da comissão, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), arquivou o requerimento.