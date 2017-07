Segundo concurso da Mega-Sena de Férias vai sortear R$ 26 milhões

A Mega-Sena vai sortear, nesta quinta-feira (6), prêmio de R$ 26 milhões do segundo concurso da Mega-Semana de Férias. O sorteio do concurso 1.946 será às 20h, em Ubá (MG), na praça São Januário, onde está estacionado o Caminhão da Sorte. O último sorteio da modalidade será no próximo sábado (8).

O rendimento do prêmio, se aplicado na Poupança da CAIXA, pode chegar a R$ 144 mil por mês. O sortudo também pode adquirir 6 iates de luxo ou cinco mansões à beira mar.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país