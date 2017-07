Para Fernando Holiday, cotas raciais na USP promovem “racismo institucional”

Vereador pela cidade de São Paulo, Fernando Holiday (DEM), criticou a implementação de cotas raciais na USP para alunos que fizeram o ensino médio na rede pública, nesta quarta-feira (5). Nas redes sociais, o político fez uma série de publicações e vídeos nos quais ele afirma que estamos no caminho do “racismo institucional”.

“A USP até ontem não tinha cotas raciais, ou seja, vagas reservadas especificamente para um grupo devido a cor de sua pele. Agora devido a uma política estupida (sic) de segregação e a pressão de movimentos racistas a Universidade que outrora foi orgulho do Brasil se torna apenas mais uma, seguindo a rabeira de outras como a Unicamp e a Unifesp”, publicou o vereador no Facebook.

Em outra publicação na rede social, o vereador continuou sua crítica. “O Estado que quer igualdade entre os sexos nas baladas é o mesmo que segrega negros e brancos nas universidades. Dá pra entender?”

Vereador criticou implementação de cotas raciais na USP nas redes sociais

Na descrição de um vídeo no qual reafirmava sua posição contra as cotas, o vereador afirmou: “Infelizmente a USP entrou na onda de cotas raciais e agora reserva parcela de suas vagas para negros, pardos e indígenas. Mais uma vez os movimentos racistas usam de políticas segregacionistas para separar pessoas. Assim como foi o apartheid, o regime nazista e até mesmo as leis Jim Crow. É uma vergonha que isso aconteça no Brasil.”

>> Vereador Fernando Holiday vai propor fim de cotas para negros