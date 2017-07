MPF pede multa diária a Pezão, Paes e ex-ministro por falta de plano de legado olímpico

O Ministério Público Federal no Rio pediu à Justiça multa diária de R$ 10 mil ao ex-ministro dos Esportes Ricardo Leyser Gonçalves, ao governador Luiz Fernando Pezão e ao ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PMDB), a contar do início da Olimpíada 2016, pela suposta ausência da conclusão do ‘plano de legado Olímpico’ antes dos jogos.

O documento deveria ser entregue ao Tribunal de Contas da União indicando a destinação dos equipamentos públicos construídos para o evento. A multa é retroativa ao primeiro dia da Rio 2016.

Em junho de 2016, antes do início das Olimpíadas, o MPF moveu uma ação civil pública exigindo a apresentação do documento específico e formal do plano. No entanto, de acordo com a Procuradoria, os documentos apresentados "não possuíam a devida consistência, validade e consonância com a realidade".

O Ministério Público do Rio requer a aplicação da multa diária de R$ 10 mil, a contar do início dos Jogos, já estabelecida na decisão liminar de 15 de julho de 2016, individualmente, ao ex-ministro Ricardo Leyser, a Pezão e a Paes.