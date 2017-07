'Le Figaro': Temer está encurralado pela Justiça

Nesta quinta-feira (6) o jornal francês Le Figaro destacou em sua versão impressa com direito a chamada de capa, uma grande matéria sobre o Brasil e o presidente Michel Termer.

A reportagem intitulada “o presidente brasileiro está encurralado pela justiça” lembra todo o escândalo envolvendo o peemedebista: desde a visita de Joesley Batista ao Palácio Jaburu, em 7 de março, passando pelo vazamento do áudio da conversa com Temer, até as imagens de Rocha Loures correndo com uma mala cheia de dinheiro.

Para Le Figaro, escândalo contou com cenas dignas de um romance policial. O noticiário explica que o vazamento levou o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a denunciar Temer por corrupção passiva e acrescenta que essa foi a primeira etapa para a eventual destituição do presidente, menos de um ano depois do impeachment de Dilma Rousseff.

O vespertino ressalta que Michel Temer já entrou para a história do Brasil sendo o primeiro presidente denunciado por um crime durante seu cargo e observa que é bem provável que não seja este o legado que o político conservador de 76 anos, que conhece perfeitamente os bastidores da política brasileira, queria deixar.

Le Figaro questiona se Temer, que tem apenas 7% de popularidade, conseguirá se segurar no cargo até o fim de seu mandato

O periódico observa que após o vazamento do áudio da conversa com o dono da JBS, Temer partiu para o ataque e usa toda a sua habilidade política para sobreviver, tentando prolongar uma situação que agonia.

Le Figaro questiona se Temer, que tem apenas 7% de popularidade, conseguirá se segurar no cargo até o fim de seu mandato, apesar de ter demonstrado destreza em conduzir "tempestades", tendo se saído bem no julgamento da chapa Dilma-Temer.

O texto propõe como solução para que a Lava jata não seja destruída, a mudança imperativa do sistema de financiamento político brasileiro para as próximas eleições. Caso contrário, a operação representará apenas um pequeno momento de moralização no país, conclui.

> > Le Figaro