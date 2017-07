Janot pede ao STF abertura de inquérito para investigar José Serra 

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para investigar o senador José Serra (PSDB-SP). O Ministério Público Federal quer investigar se tucano recebeu doação não contabilizada na campanha à Presidência em 2010.

As suspeitas se baseiam nas delações premiadas de executivos da JBS. O pedido foi feito na semana passada, mas o documento só foi tornado público no sistema do Supremo na quarta-feira (5). José Serra nega as acusações.

O empresário Joesley Batista, da JBS, teria relatado doação não contabilizada para a campanha de Serra à Presidência em 2010. Após pedido de Serra, teriam sido repassados R$ 20 milhões, dos quais R$ 13 milhões foram declarados à Justiça Eleitoral. Segundo relato de Joesley, o restante do repasse foi feito por meio da emissão de nota fiscal pela LRC Eventos, no valor de R$ 6 milhões, para simular a aquisição de um camarote de autódromo de fórmula 1; e por meio de emissão de nota fiscal de R$ 420 mil, emitida por uma empresa de pesquisa.

