Investigação sobre FHC baseada em delação da Odebrecht é arquivada

O juiz federal Márcio Assad Guardia, substituto da 8.ª Vara Criminal Federal de São Paulo, decidiu nesta quarta-feira (5) arquivar a investigação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, baseada no acordo de delação premiada de Emílio Odebrecht. O tucano foi um dos alvos das petições remetidas pelo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, para a Justiça Federal em São Paulo.

Emílio Odebrecht, presidente do conselho da empreiteira, acusa FHC de ter recebido vantagens indevidas não contabilizadas na campanha eleitoral de 1993 e 1997.

O juiz acolheu pedido do Ministério Público, que pediu o arquivamento sob a alegação de extinção da punibilidade pela prescrição, ou seja, que perdeu o efeito legal pelo passar do tempo. "Como bem asseverou a representante do órgão ministerial às fls. 92/95, resta prescrita a pretensão punitiva estatal nos presentes autos. De fato, o artigo 109, inciso I, do Código Penal prevê o prazo prescricional máximo de 20 (vinte) anos em nosso ordenamento jurídico", diz o juiz.

Ministério Público argumentou que suposto crime de FHC prescreveu

"Decorridos mais de 10 (dez) anos das datas dos fatos, quais sejam, as campanhas eleitorais nos anos de 1993 e 1997 e não havendo causa interruptiva desse prazo até o presente momento, é de se reconhecer a prescrição", declara Guardia.