História está sendo implacável com 'lideranças do golpe', diz Dilma

A ex-presidente Dilma Rousseff destacou, durante a posse de Gleisi Hoffmann na presidência do PT, que a história está sendo "severa e implacável" com as "lideranças do golpe", Aécio Neves (PSDB-MG), Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e o presidente Michel Temer (PMDB).

Dilma ressaltou que, se antes havia especulações sobre o se o impeachment foi ou não "golpe", agora fica mais claro. "É um fato que houve golpe no Brasil e é fato que esse golpe e esse arranjo caminha a passos largos para a ruína", alertou a presidente eleita.

Dilma afirmou ainda que é preciso ter cuidado, devido a uma tradição do Brasil de acentuar golpes, como no AI-5 em 1968. "Temos que cuidar para que a ruína do golpe não se transforme na radicalização do golpe. Porque hoje não existe a menor condição de eles aprovarem todas as medidas que estão na pauta", finalizou.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, disse que o Brasil chegou "ao fundo do poço" sob a gestão de Michel Temer. "Chegamos ao fundo do poço, e quando um poço seca no Nordeste ele vai voltar a dar água, mas vai demorar para caramba", ressaltou. "Do jeito que está a economia, a política fiscal, caindo arrecadação nesse país, desemprego, eles podem até anunciar crescimento, mas vai ser difícil a volta da geração de emprego nesse país."